“Ik weet alleen nog dat ik over de finish kwam en een flesje water heb aangepakt”, aldus Colbrelli in gesprek met sportkrant La Gazzetta dello Sport . “Daarna ontwaakte ik in het ziekenhuis. Ertussenin zit voor mijn gevoel leegte. Ik herinner me niets meer.”

Bahrain-Victorious kon al vrij snel melden dat Colbrelli weer bij kennis was gekomen en ook in staat was om te spreken. De ergste schrik was daarmee verdwenen, maar het blijft natuurlijk verschrikkelijk als je zoiets overkomt. Het incident was bovendien zeer ernstig.

Colbrelli verblijft momenteel in een ziekenhuis in Girona, waar hij de nodige tests ondergaat om er zeker van te zijn dat er niets mis is met zijn hart en om blijvende schade in kaart te brengen dan wel uit te sluiten. De sprinter lijkt zelf groot vertrouwen te hebben in de uitkomst van die onderzoeken.

“Ik word hier heel goed in de gaten gehouden. Het was beangstigend, maar ik denk al aan het moment waarop ik mijn rentree kan maken in het peloton”, vervolgt de Italiaan, die bizar genoeg als tweede over de streep kwam. Eenmaal bijgekomen feliciteerde hij Michael Matthews daarom maar via Instagram

Hoe haalbaar het is om op korte termijn weer op de fiets te stappen, zal moeten blijken. De kans is zeer aanwezig dat dit wel eventjes gaat duren. Laten we het er vooral op houden dat het positief is dat Colbrelli alweer vooruit durft te kijken.

