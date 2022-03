Volta Catalunya | “Ik heb nog wat tijd nodig” - Dumoulin gaat voor topvorm in de Giro

De planning van Dumoulins voorjaar en voorbereiding op de Giro d’Italia werd in de war geschopt door covid, maar nu is hij terug. Zo bekeken vallen de gevolgen nog mee: de Giro is nog wel even weg en de Nederlander is op de weg terug, dus er is nog tijd genoeg.

Tijd die Dumoulin ook nog zegt nodig te hebben. “Ik heb geen ambities voor het klassement. Het zou mooi zijn om mee te kunnen zijn, maar zo ver ben ik nog niet. Ik wil aan de finish graag een goede week koers in de benen hebben.”

Topteam Jumbo

Een renner als Dumoulin, onderdeel van een topteam als Jumbo-Visma, kan natuurlijk nooit anoniem meerijden. De status van Jumbo als topploeg zorgt voor verwachtingen en dat straalt ook af op Dumoulin. Zorg dat voor extra druk?

“Onze ploeg is één van de beste of zelfs de beste van de wereld. Dat blijkt overal uit en we voelen het zelf ook. Het helpt mij, dus ik ben er blij mee”, aldus Dumoulin. “Het voelt niet als een last op mijn schouders. Ik wil graag goed presteren, maar heb nog wat tijd nodig. Mijn topvorm heb ik nodig in de Giro.”

