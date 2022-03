Een aantal grotere namen haalde de finish niet tijdens de etappe van ruim 200 kilometer naar Perpignan. Sonny Colbrelli kon logischerwijs niet starten, net als ploeggenoot Jack Haig. Richie Porte was duidelijk niet fit, moest lossen en stapte later uit.

Onderweg vonden er meerdere valpartijen plaats. Zo kukelde Mattias Skjelose Jensen over de vangrail (gelukkig sloot hij later weer aan in het peloton) en verloor Yates een halve minuut, omdat hij op vijftien kilometer voor de meet werd opgehouden nadat renners tegen het asfalt waren gesmakt.

Volta Catalunya | Mattias Skjelmose Jensen valt over de vangrail

Waaiers

De renners uit de vroege vlucht waren toen al gegrepen. Dit kwam mede omdat een aantal ploegen, waaronder Jumbo-Visma, vooraan probeerde om het peloton met een hoog tempo in waaiers op te delen. De grote groep viel inderdaad uiteen, maar de meeste klassementsrenners waren bij de les.

Uiteindelijk kon een groep van zo'n veertig man sprinten om de winst. Groves profiteerde van het goede werk van zijn ploegmaat Matthews, de winnaar van maandag. Bauhaus werd tweede, voor Hofstetter.

Jonas Iversby Hvideberg nam de leiderstrui over van Matthews. De renner van UNO-X had in de vroege vlucht genoeg bonificatieseconden gepakt om de koppositie in het klassement te pakken. Matthews volgt op een seconde achterstand.

