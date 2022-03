De Giro stond als eerste hoofddoel voor Dumoulin omcirkeld op de wielerkalender . Het wil alleen nog niet zo vlotten met koersen in 2022. Dumoulins prestaties tijdens de UAE Tour vielen wat tegen, daarna kampte hij met corona en nu is het ook alweer snel klaar tijdens de Ronde van Catalonië.

Dat klinkt niet als een ideale aanloop richting een grote ronde en dat is het ook verre van, maar Jumbo maakt zich niet druk. Er is nog gewoon tijd voorhanden om Dumoulin klaar te stomen voor vertrek in Boedapest, waar de Giro vrijdag 6 mei van start gaat.

Volta Catalunya | Dumoulin stapt af

Ronde van Catalonië

Boedapest

“Veel ploegen hebben renners die zich niet lekker voelen of zelf ziek zijn. Tom is helaas ook getroffen”, aldus ploegleider Marc Reef in de microfoon van Eurosport. “Ik weet niet wie heeft gezegd dat Tom bronchitis heeft… hij voelt zich gewoon niet lekker.”

Herstellen is nu het devies en vervolgens pakt Jumbo op waar het al mee bezig was, namelijk het klaarstomen van Dumoulin voor de Giro. “De Ronde van Catalonië uitrijden was een perfect scenario, maar er is nog steeds anderhalve maand te gaan en we moeten ons niet druk.”

Volta Catalunya | “Ik heb nog wat tijd nodig” - Dumoulin gaat voor topvorm in de Giro

Amstel Gold Race

“Er komen nog diverse koersen aan”, vervolgt Reef. “En Tom gaat ook op hoogtestage. Er is nog steeds voldoende tijd over voor Dumoulin om zich voor te bereiden op de Giro.”

Voor Dumoulin staan bijvoorbeeld de Volta Limburg Classic en Amstel Gold Race op de planning.

