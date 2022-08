Tour de l'Ain | Pedrero pakt ritzege uit vlucht van de dag, Martin wint eindklassement

Het was een verrassend beeld toen de uitzending begon. Alaphilippe op kop van de koers met nog 66 kilometer te gaan. Samen met de wereldkampioen zagen Antonio Pedrero en Sylvain Moniquet een kans in de vlucht van de dag.

Hun moed werd uitbetaald. Pedrero wist het peloton en de favorieten achter zich te houden. Het profiel van vandaag kende vrijwel geen vlakke meter. Ideaal voor de klimmer van Movistar. Het werd zelfs nog spannend voor het eindklassement, want de voorsprong van Pedrero liep langzaam op tot drie minuten op de voorlaatste klim van de dag. Zijn achterstand op Guillaume Martin was slechts één minuut en 56 seconden.

Op en neer

Maar de hele dag op en neer had toch de meeste energie uit de benen van Pedrero gezogen. De Spanjaard hield het vol tot aan de finish, maar verloor tijd in de afdaling en de laatste oplopende negen kilometer. Seconde voor seconde werd de voorsprong minder. Het juichen begon pas na de finish in de hoop dat het genoeg zou zijn voor de dubbelslag.

Martin

Maar Guillaume Martin had het perfect uitgerekend. George Bennett en Harry Sweeny sprongen weg uit de groep met favorieten en pakte zo de overige bonificatieseconden weg en één minuut en 39 seconden na de winnaar van de dag kwam Martin over de finish. Genoeg om met een twintigtal seconden de eindzege te bevestigen en belangrijke punten te pakken voor Cofidis.

