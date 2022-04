Het was raak tijdens de eerste etappe van de Tour of the Alps, een koers die steeds vaker wordt benut om de puntjes op de i te zetten voor de Giro d’Italia. Bouchard was duidelijk de sterkste van een groepje vluchters, dat voor het peloton uit de Passo Brocon en Passo Gobbera bedwong.

Tijdens het slotcircuit zat nog een ongecategoriseerde klim en daarop ging het bijna mis voor de koploper in de kleuren van AG2R. Onder aanvoering van Richie Porte kwamen er nog diverse aanvallen vanuit het peloton, waardoor de voorsprong slonk en slonk.

Ad

Bilbao tweede

Ronde van de Alpen Tour of the Alps | Bouchard heeft op zijn dertigste eindelijk eerste profzege beet 44 MINUTEN GELEDEN

Gelukkig ging het na dat laatste strookje omhoog snel weer bergaf en kon Bouchard precies genoeg meters maken om de groep vijf tellen voor te blijven. Pello Bilbao had daar de rapste benen, gevolgd door Romain Bardet en Vincenzo Albanese.

Bouchards voorsprong in het klassement is nog iets groter. Behalve etappewinst en de leiderstrui pakte hij ook de bergtrui, waardoor zijn prestatie gedurende de dag steeds lucratiever werd. Leuk om te vermelden is verder nog de klassering van Natnael Tesfazion; de man uit Eritrea kwam als zesde binnen.

WAAR KIJK JE?

Alle voorjaarsklassiekers en grote rondes zijn live te zien op Eurosport of stream reclamevrij via discovery+

Parijs - Roubaix Parijs-Roubaix | Bijzondere video’s: achterwiel Laporte begeeft het, helper Lotto hard onderuit 5 UUR GELEDEN