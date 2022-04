De vijfde etappe van de Tour of the Alps zal niet snel vergeten worden. De regenachtige etappe werd de revanche van Thibaut Pinot van de dag, en de drie jaar, daarvoor. De Fransman won na een zeer lastige periode eindelijk weer eens een koers.

Maar er was meer succes voor de Fransen. Romain Bardet wist namelijk samen met Thymen Arensman tijd te winnen op zijn concurrenten en zo de eindwinst te pakken. De pas 22-jarige Nederlander werd met deze inspanning zelfs derde in het algemeen klassement en won daardoor ook de jongerentrui. Ondanks dat de dagwinst al vergeven was kwam Arensman luid juichend over de finish en het tweetal van Team DSM viel elkaar in de armen direct na de finish.

Ad

Ronde van de Alpes-Maritimes en van de Var Tour of the Alps | Arensman: "In de toekomst hopelijk één van de beste van de wereld worden" 35 MINUTEN GELEDEN

In het interview met Thymen Arensman na de finish spat het geluk van zijn gezicht af. Ondanks het ontbreken van een tijdrit was Arensman helemaal happy met zijn prestaties. Wat hij geleerd heeft deze week: "Dat ik best hard bergop kan rijden". Dat zal goed van pas komen als de Nederlander over ongeveer twee weken van start gaat in de Giro d'Italia.

Ronde van de Alpes-Maritimes en van de Var Ronde van de Alpes-Maritimes | Nairo Quintana schiet vandaag wel raak en slaat dubbelslag 20/02/2022 OM 19:34