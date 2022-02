UAE Tour | Jasper Philipsen sprint met overmacht naar nieuwe ritzege, Olav Kooij knap tweede

Philipsen was eerder al de beste in de eerste etappe. Een perfect georganiseerde sprinttrein gaf de Belg een geweldige lead-out om opnieuw een sprint te winnen. Dit deed de 23-jarige uit Ham dan ook met overmacht. In het wiel van Philipsen sprintte de slechts twintigjarige Kooij (Jumbo-Visma) naar plek twee. Sam Bennett (Bora - Hansgrohe) werd na een tweede plek in de eerste etappe derde.

Vroege vlucht

De aanvallers hadden moeite om weg te komen deze etappe. Doordat het peloton het tempo hoog legde, werd de ‘vlucht van de dag’ tot tweemaal toe vroeg ingerekend. Vroeg in de etappe brak het peloton door waaiervorming, maar de groep kwam uiteindelijk weer bij elkaar.

Met veertig kilometer te gaan reed de Tsjech Michael Kukrle weg van het peloton. Hoewel de eenzame vlucht kansloos leek, moest het peloton nog hard aan de bak om de renner van Gazprom - Rusvelo terug te pakken. Het peloton had juist gegokt en op drie kilometer van de meet kwam het avontuur van Kukrle ten einde.

Klassementsleider Tadej Pogacar kende enkele hachelijke minuten in de finale. De Sloveen reed zes kilometer voor de finish lek en moest snel terugkeren om geen tijd te verliezen. Mede door adequaat ploegenwerk kon hij snel weer bij het peloton aansluiten. Daardoor gaat Pogacar na vijf etappes nog steeds aan de leiding. Hij verdedigt een voorsprong van vier seconden op Filippo Ganna.

Waar kijk je?

