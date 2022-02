Dat de favorieten voor de eindwinst aan elkaar gewaagd zijn, werd gisteren al duidelijk in de tijdrit . Renners als Dumoulin, Pogacar, Vlasov en Yates eindigden allemaal binnen 15 seconden van elkaar. Tom Dumoulin fietste zich gisteren in de favorietenrol. Vier seconden voorsprong had de Nederlander aan het begin van etappe 4 op Tadej Pogacar.

Valpartij Cavendish

De dag begon onstuimig voor Mark Cavendish. De sprinter van Quick-Step Alpha Vinyl kwam ten val bij een verkeersdrempel. Gelukkig kon de Brit weer opstappen en de aansluiting met het peloton vinden. Cavendish won eerder deze UAE Tour Etappe 2.

De gehele dag stond in het teken van de Jebel Jais. De inmiddels bekende klim van de UAE Tour is 18.7km lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 5.7%. Normaal gesproken zijn de brede wegen tussen de rotsachtige bergen niet genoeg om de klassementsmannen te doen lossen. EF Education First en UAE Team Emirates namen het heft in handen op de klim door het tempo de hoogte in te jagen.

Tom Dumoulin moet vroeg lossen

De eerste man van statuur die moest lossen was Tom Dumoulin. Met nog 8 kilometer te gaan moest de Nederlander het peloton laten gaan. Precies op dat moment ging Pogacar zelf aan, maar de Sloveen ging snel weer zitten toen hij zag dat ploeggenoot Rafal Majka het hoge tempo wel op zich wilde nemen. Uiteindelijk verloor Dumoulin meer dan vijf minuten op Pogacar.



"Dit is een behoorlijke domper", reageerde ploegleider Frans Maassen. "We hadden er alle vertrouwen in dat Tom met de besten mee zou gaan, maar hij had de benen niet vandaag. Zeker na de etappe van gisteren hadden we dit niet aan zien komen." Volgens Maassen verliep was ook het resultaat van Harper niet zoals gehoopt. "Hij was wat onstuimig en deed twee aanvallen die hij beter niet had kunnen doen. Met de benen die hij had, had hij zeker bij de beste twintig kunnen eindigen."

Pogacar onaantastbaar

Aanval na aanval volgde zich op in de laatste kilometers van de Jebel Jais, maar keer op keer kwam het peloton, of wat daar van over was, weer bij elkaar. Met nog één kilometer te gaan was het Team UAE die er een soort bergsprint van maakte met een leadout voor Pogacar. De Sloveen zette in de laatste meters zo hard aan dat niemand in de buurt kwam. Overwinning nummer 31 voor de pas 23-jarige. De overwinning levert ook 10 bonificatieseconden op. Hiermee rijdt Pogacar zich ook in de leiderstrui met twee seconden voorsprong op Filippo Ganna.

De Italiaan van Ineos wist wonder boven wonder steeds aan te klampen aan de favorietengroep vol klimmers, maar de bonificatieseconden van Pogacar houden Ganna uit de leiderstrui.

