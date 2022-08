Wielrennen | “Hij hoeft nergens spijt van te hebben” - Breukink over pensioen Tom Dumoulin

Dumoulin had eerder nog zijn zinnen gezet op een afscheid op het WK tijdrijden in Wollongong in Australië, maar gooit die plannen nu dus in de prullenbak. “Ik denk dat hij alleen naar het WK wil gaan als hij ook kans maakt om te winnen. En dat zat er waarschijnlijk niet in”, beredeneert Breukink tijdens de uitzending van de eerste etappe in de Ronde van Denemarken.

“Hij heeft op het NK tijdrijden ook wel een tikkie gekregen. Hij werd daar geklopt door Bauke Mollema, een renner waar hij als tijdrijder normaal gesproken altijd van wint. Dat heeft allemaal niet geholpen.”

“Hij nam vorig jaar ook een break van het wielrennen, dat zijn allemaal signalen dat het niet lekker loopt. We wisten dat hij sowieso op korte termijn zou gaan stoppen, dat is jammer want hij is op een leeftijd dat hij nog een aantal jaar door had kunnen gaan.”

Volgens Breukink moet Dumoulin vooral achter zijn besluit staan. “De beslissing ligt bij hem, hij voelt het beste wat hij nog kan en wil. Bovendien heeft hij een prachtige carrière achter de rug, dus hij hoeft nergens spijt van te hebben.”

