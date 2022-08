Vandaag was de rit wat korter dan wat we gewend zijn van de Ronde van Denemarken. Er zullen dus een hoop frisse mannen in de finale proberen een massasprint te voorkomen. Toch begon de dag met een vlucht van de dag. Dit keer was het een groep van zes renners met wederom vooral mannen uit Denemarken.

De kilometers tikten weg en pas op de lokale ronde werd er echt gekoerst. Terwijl de kopgroep nog voor het peloton fietste probeerde er al renners te ontsnappen. Ondertussen verloor de kopgroep steeds een mannetje. André Drege bleef als laatste over van de zes en op zeven kilometer van de meet werd de Noor teruggepakt.

Thomas

Ineos nam inmiddels de leiding over in het peloton en zelfs Geraint Thomas, de nummer drie van de Tour de France, deed zijn een lange kopbeurt. Quick-Step Alpha Vinyl nam over van de Brit op nog drie kilometer van de meet en een sprint leek onvermijdelijk. Ook een late uitval van Magnus Cort Nielsen kon geen roet in het eten gooien van de sprinters.

Jumbo-Visma leek wederom perfect gepositioneerd te zitten, maar de geel-zwarte ploeg verloor de organisatie nadat een eigen renner zich wat onhandig liet terugzakken. Alpecin-Deceuninck kon daardoor de leiding perfect overnemen en Jasper Philipsen lanceren. De Belg werd perfect afgezet door zijn ploeg en kon zonder al te veel dreiging naar de zege sprinten. Olav Kooij raakte ingesloten en kwam niet aan sprinten toe.

klassement

Christophe Laporte finisht als achtste voor zijn kopman en buiten de bonificatieseconden waardoor Magnus Sheffield de leiding in het algemeen klassement behoudt.

Met nog één etappe te gaan is er nog van alles mogelijk in het algemeen klassement.

