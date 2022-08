Nadat een kopgroep met tweevoudig etappewinnaar Olav Kooij op twintig kilometer van de meet werd teruggepakt, werd duidelijk dat de winnaar in de laatste kilometers bekend zou worden. Op een lokale ronde in de startplaats van de derde etappe van de Tour, Vejle, lagen voldoende kansen voor aanvallers.

INEOS beschermde hun leider Sheffield door het tempo hoog te leggen. De 21-jarige Sheffield verdedigde namelijk een voorsprong van minder dan een seconde op Christophe Laporte. De Fransman zou in de top drie voor Sheffield moeten eindigen om via bonificatieseconden wedstrijd te winnen.

De tactiek van INEOS werkte, want het peloton hield zich in. Geen enkele renner durfde het aan om een aanval te plaatsen. Pas op de laatste beklimming lieten de grote namen zich zien. Søren Kragh Andersen viel aan en Laporte volgde eenvoudig. Sheffield kon pas later aansluiten.

Sheffield sloot aan bij Andersen en Laporte en probeerde erop en erover te gaan door een binnenbochtje te nemen. Laporte was echter bij de les en versnelde en vond zo het wiel van Sheffield. Toen de Fransman zijn sprint aanging was het duidelijk dat hij de winnaar zou worden van de Ronde van Denemarken. Laporte gaf de Amerikaan geen kans.

Achter Sheffield en Laporte eindigde Mattias Skjelmose als derde. De Deen stond al derde in het klassement op vier seconden van Sheffield en maakte zo ook nog kans op de eindoverwinning. Uiteindelijk eindigde Skjelmose op de derde plek op negen seconden van Laporte.

