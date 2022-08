Ronde van Denemarken | Jonge Sheffield verrast ook met overwinning in tijdrit

De twintigjarige Sheffield maakt al drie jaar deel uit van INEOS en laat steeds vaker zien waarom de ploeg al zo vroeg het vertrouwen in hem uitsprak. Sheffield was de beste over een afstand van 12,2 kilometer in en rond Assens, waar een vrij vlak parcours was uitgezet.

Sheffield was drie seconden sneller dan Mattias Skjelmose en zes tellen dan Christophe Laporte, die onderweg leek naar de snelste tijd maar een mindere tweede helft afwerkte van zijn race tegen de klok. De vroeg gestarte Geraint Thomas viel in dezelfde tijd als Søren Kragh Andersen buiten het podium.

Kooij

Olav Kooij startte in de lichtblauwe leiderstrui en mocht daar een krap kwartiertje van genieten. De sprinter van Jumbo-Visma kon eventjes nagenieten van zijn sprintzege, maar niet al te lang. Aan de finish moest hij de leiderstrui afstaan aan Sheffield, die nu het klassement aanvoert.

Kooij beëindigde de tijdrit als nummer 106, terwijl Sheffield een voorsprong van enkele seconden koestert.

