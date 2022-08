De derde rit in de ronde van Denemarken leek op papier meer op een klassieker dan een etappe in een vijfdaagse. 239 kilometer met negen gravelstroken. Een lange en zware dag.

Er ontstond een kopgroep van twaalf man die voornamelijk bestond uit Denen van de lokale ploegen. Mocht het peloton er dus een sprint van willen maken dan moesten ze er hard voor werken. De gravelstroken zorgden wel voor hier en daar wat pech, maar niks waardoor de koers echt veranderde. De ongelukkigste renner van de dag was Magnus Cort Nielsen. De Deen reed twee keer lek maar wist wel terug aan te sluiten.

Op kop

Ineos reed op kop van het peloton om de leiderstrui van Sheffield te verdedigen en pas in de finale namen Jumbo-Visma en Alpecin-Deceuninck het over voor hun sprinters. De koers was lang, maar niet lastig genoeg om de sprinters te lossen.

Op 1,8 kilometer van de meet werd de laatste renner uit de kopgroep teruggehaald en onder leiding van EF-Education denderde het peloton de laatste technische meters op. Na wat bochten links en rechts kwam Laporte met Kooij in zijn wiel opstomen en in de laatste bocht reden ineens de twee Jumbo-Visma renners op kop. Vervolgens begon Laporte aan zijn lead-out met zijn kopman in zijn wiel. Hierdoor ontstond er een klein gaatje met de rest van het peloton waardoor Kooij makkelijk naar de overwinning kon sprinten. Ook Laporte bleef doorgaan tot de finish en werd tweede. Cort Nielsen is de nummer drie van de dag ondanks het twee keer moeten terugkeren na een lekke band.

Klassement

Magnus Sheffield behoudt zijn leiderstrui. Christophe Laporte komt vanwege bonificatieseconden op gelijke hoogte met de Amerikaan, maar in de tijdrit was de Ineos-renner enkele honderdsten van een seconden sneller. Jumbo-Visma doet vandaag dus goede zaken met de dagzege en het klassement van Laporte.

