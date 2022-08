Ronde van Duitsland | Kristoff sterkste van uitgedund peloton, Bettiol pakt de leiderstrui

Het venijn van de ruim 200 kilometer lange tweede etappe van de Ronde van Duitsland zat hem in de staart. In de laatste veertig kilometers moesten de renners drie heuvels bedwingen. Het was in dit deel van de koers dat de hoop van Fabio Jakobsen op een zege in zijn Europese kampioenstrui verdampte.

De Nederlandse sprinter moest de rol lossen, toen de grote namen zich vooraan begonnen te roeren. Onder aanvoering van Mikkel Bjerg ontstond er een groep met daarin bijna alle klassementsmannen, waaronder de Nederlanders Bauke Mollema en Mick van Dijke, klaasementsleider Filippo Ganna, Mauri Vansevenant en erkende klimmers Adam Yates en Romain Bardet.

ACHTERVOLGING

Achter dit elitegezelschap zat men echter ook niet stil. BORA-hansgrohe en Bahrain-Victorious hadden de slag gemist en dus zetten zij de achtervolging in. Toen EF-Education-EasyPost vervolgens ook wat mannetjes mee liet draaien om de vluchters voor de tussensprint terug te halen, volgde de samensmelting al snel. EF-Education zag Bardet met de drie seconden aan de haal gaan, maar de twee tellen die Bettiol in zijn spoor opeiste bleken op de streep genoeg voor de leiderstrui.

In de straten van Marburg deed Tony Gallopin nog een dappere poging om een sprint te voorkomen, maar met slechts enkele honderden meters te gaan strandde zijn uitval alsnog. Kristoff ging de sprint van ver aan, leek nog geklopt te gaan worden door Florian Senechal, maar de sterke Noor wist de jump van de Frans kampioen krachtig op te vangen.

In het algemeen klassement staan Bettiol, Kristoff en Filippo Ganna in dezelfde tijd bovenaan. Twee seconde achter het drietal staat Bauke Mollema vierde, gevolgd door zijn jonge landgenoot Mick van Dijke.

