Etappe twee van de Ronde van Garcië is de hele dag op en neer, met als speerpunt de Mirador do Ézaro. Een klim van 1,9 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 13,3 procent. Al vroeg in de koers ontsnapt er een vijftal renners die constant tussen de 40 seconden en een minuut voor het peloton uitrijden. Met een kleine 7 kilometer te gaan denderde het peloton onder leiding van Israel Start-Up Nation over overgebleven vluchters heen. Een kwestie van wachten tot de laatste klim.

Movistar reed als eerste de Mirador do Ézaro op met als doel Valverde in een zo goed mogelijke positie afzetten op de laatste meters. Met nog 800 meter te gaan, en stijginspercentages van 20 procent en meer, ging Woods in de aanval. Alleen Valverde probeerde te reageren op de Canadees, maar kon het tempo ook niet volgen. Staand op de pedalen reed Woods vervolgens door naar de finish om een voorsprong van 16 seconden te realiseren op de oude Spanjaard. Ruben Fernandez werd derde op 37 seconden achterstand van Woods.

Ad

Eerste etappe

Wielrennen Wielrennen | Wat is The Wolfpack van Quickstep-Alpha Vinyl? EEN UUR GELEDEN

Gisteren won Magnun Cort Nielsen de eerste etappe . De Deen bleef in een massasprint Vigo Giovanni Lonardi en Alejandro Valverde voor en pakte zo automatisch de leiderstrui.

Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten Wielrennen | Jonge Tsjech Vacek profiteert met ritwinst in UAE Tour van misrekening sprintersploegen 2 UUR GELEDEN