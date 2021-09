Tour of Britain | Ineos sterkste tijdens ploegentijdrit, misfortuin Jumbo

Die topdrie had er misschien zelfs wel anders uitgezien als Pascal Eenkhoorn in de laatste kilometer niet was getroffen door materiaalpech. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand was, maar de renner van Jumbo-Visma wees naar de achterkant van zijn fiets en raakte daardoor iets op achterstand bij zijn ploeggenoten.

Eenkhoorn was op dat moment de vierde renner van de ploeg, dat Chris Harper al had zien uitvallen en Gijs Leemreize tijdens de ploegentijdrit zag lossen. De tijd van de vierde renner telde, waardoor de pech van Eenkhoorn dubbel zo hard binnenkwam.

Van Aert blijft kanshebbers

Jumbo-Visma zette alsnog de op dat moment snelste tijd neer, maar Deceuninck-QuickStep ging al snel enkele tellen rapper. De tijden van beide ploegen deden constant weinig voor elkaar onder, waardoor de materiaalpech dubbel telde. Misschien was het daarom maar goed dat Ineos-Grenadiers enige marge pakte, wat het waarschijnlijk maakt dat het de terechte winnaar is.

Dankzij de goede tijdrit van Ineos kwam de leiderstrui Ethan Hayter toe. Rohan Dennis steeg naar de tweede plaats in het algemeen klassement, met zes seconden achterstand. Wout van Aert staat derde op zestien seconden en maakt dus ook nog altijd kans op de eindwinst.

De Tour of Britain wordt woensdag vervolgd met een heuvelachtige, 210 kilometer lange etappe naar Great Orme, Llandudno. Er moet onderweg een beklimming van eerste categorie worden bedwongen.

