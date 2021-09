Tour of Britain | Van Aert raakt leiderstrui kwijt na vertraging door valpartij

Van Aert moest hard zijn best doen om de leiderstrui te veroveren en buiten zijn eigen schuld raakte hij hem weer kwijt. Er deed zich na 152,2 kilometer in de laatste bocht in finishplaats Warrington een valpartij voor, waarvan maar een klein deel van het peloton geen last had.

De valpartij gebeurde voorin en dus kun je Van Aert ook niets kwalijk nemen, maar zuur was het wel. Hij verloor eerder al tijd door misfortuin van een teammaat in de ploegentijdrit. Het zit wat dat betreft niet altijd mee, maar de Belg behoort nog steeds tot de kandidaten voor de eindwinst.

De winst in de vijfde etappe kon hij vergeten en Hayter maakte het meeste van de kans die hem werd geboden. De renner van Ineos-Grenadiers rekende zonder veel moeite af met onder meer Giacomo Nizzolo en Mark Cavendish.

Acht seconden

Met een verschil van acht seconden mag Hayter zich behalve ritwinnaar ook de nieuwe leider van het klassement noemen. De finish van de Tour of Britain is pas zondag in Aberdeen en er zijn de nodige heuvels ingetekend, dus het is nog maar de vraag of Hayter erin slaagt om Van Aert van zich af te houden.

Voordat het zondag is, wordt vrijdag eerst van Carlisle naar Gateshead gereden. Er moeten onderweg drie cols van de eerste categorie worden opgereden.

