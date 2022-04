Itzulia | “Dikke complimenten voor Evenepoel” - Alaphilippe looft ploegenspel van Wolfpack

De lange tweede etappe van de Ronde van het Baskenland kende een spannende finale, waarin een laatste vluchter pas enkele honderden meters voor de streep werd teruggepakt. Door Evenepoel.

De Belg zette door en bereidde de sprint voor in de licht oplopende finishstraat. Een kolfje naar de hand van Alaphilippe en met een goede voorbereiding als halve werk, was het simpel om te winnen.

Zo gezegd, zo gedaan. Evenepoel juichte al eerder dan de uitgespeelde kopman omdat hij zag dat het goed zou komen. “Dikke complimenten voor Remco”, aldus Alaphilippe als kersvers winnaar. “De ploeg heeft het super gedaan, ik werd prima afgezet.”

“Remco sneed de bochten perfect aan en heeft mij goed gepositioneerd”, vervolgt de Fransman, die Quick-Step een broodnodig succesje bezorgde. De ploeg is zijn status als best presterende team over de laatste 52 weken kwijt, want zowel Team UAE als Jumbo-Visma stak de Wolfpack voorbij in dit officieuze klassement