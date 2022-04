De derde etappe van Laudio naar Amurrio over ruim 181 kilometer was vooral in het tweede deel lastig. Zware beklimmingen stonden er niet op het programma, maar wel moesten de renners een aantal korte, steile kuitenbijters bedwingen.

Cristian Rodriguez (TotalEnergies), Jan Polanc (UAE) en Hugo Houle (Israel Premier Tech) vormden de vlucht van de dag. Zij kregen zo'n drie minuten voorsprong op het peloton waar onder meer Geraint Thomas namens INEOS Grenadiers goed werk verrichtte.

Rodriguez sterkste vluchter

Rodriguez bleek veruit de sterkste van de kopgroep. Op de beklimming van de Ozeka ging hij alleen verder. Houle en even later ook Polanc werden weer gegrepen door de grote groep.

Vanaf de steile Opellora (met stukken van 17 procent), zo'n dertig kilometer voor de finish, brak het peloton dankzij Thomas in tweeën. Het verschil met Rodriguez liep mede hierdoor snel terug.

Uiteindelijk bleef er een elitegroep van zestien man over met de favorieten voor het klassement. Renners als Sergio Higuita, Michael Woods, Rafael Majka en Thomas zaten er niet bij.

Bilbao verrast Alaphilippe

Op anderhalve kilometer voor de meet ging Evenepoel, net als een dag eerder, flink aan het werk voor Alaphilippe. Op de licht oplopende laatste lijn leek hij de Fransman succesvol te hebben afgezet.

De tweede overwinning op rij kwam er echter niet voor de wereldkampioen. Vlak voor de finish kwam Bilbao langszij. Vlasov werd derde.

Primoz Roglic, die zevende werd, behield de leiderstrui. De voorsprong op Evenepoel is nog steeds vijf seconden.

