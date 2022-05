Het was een bijzonder naar gezicht om de renners te zien vallen in de straten van Hajdúszoboszló. Voorin het peloton ging het mis, waarna een grote groep renners over hen heen kukelde. Een aantal dook zelfs de berm in, tussen en tegen de bomen.

Slechts een kleine groep kon daardoor sprinten voor de overwinning. Fabio Jakobsen bleek de snelste.

Slachtoffers





Naast Kooij gingen ook David Dekker en Mick van Dijke namens Jumbo-Visma tegen de grond. Zij konden nog wel de finish bereiken. "Alles ging goed tot 600 meter van de streep. Onze renners konden geen kant op toen er iemand voor hen viel. Mick en David lagen er ook bij. Zij hebben veel geluk gehad, want dit had ook anders af kunnen lopen. We gaan nu resetten en kijken wat er sportief nog in zit voor de komende dagen", laat ploegleider Robert Wagner weten op de Klassementsleider Kooij bleek één van de grootste slachtoffers. Hij vertrok met de ambulance naar het ziekenhuis. Daar beek de twintigjarige renner van Jumbo-Visma een diepe snijwond aan de binnenkant van zijn kuit over te hebben gehouden aan zijn val. Hieraan is hij inmiddels gehecht. Gelukkig heeft hij geen breuken.Naast Kooij gingen ook David Dekker en Mick van Dijke namens Jumbo-Visma tegen de grond. Zij konden nog wel de finish bereiken. "Alles ging goed tot 600 meter van de streep. Onze renners konden geen kant op toen er iemand voor hen viel. Mick en David lagen er ook bij. Zij hebben veel geluk gehad, want dit had ook anders af kunnen lopen. We gaan nu resetten en kijken wat er sportief nog in zit voor de komende dagen", laat ploegleider Robert Wagner weten op de website van de ploeg.

De Kleijn en Groenewegen

De Kleijn kan ook niet verder in Hongarije. De renner van Human Powered Health verblijft nog steeds in het ziekenhuis. "Ik ben echt heel hard gevallen", laat hij weten op Facebook. "Gelukkig heb ik niets gebroken, heb alleen schaafwonden. Ik zal vrijdag niet starten en neem voorlopig even rust om te herstellen."

Groenewegen stapt vrijdag wel op. Team BikeExchange-Jayco laat weten dat de Nederlandse sprinter er goed vanaf is gekomen, behalve wat schaafwonden en blauwe plekken.

Derde etappe

Vrijdag staat de derde etappe in Hongarije op het programma. Ook de etappe van Sárospatak naar Nyíregyháza verloopt grotendeels vlak. Goede kans dat het opnieuw aankomt op een massasprint. De Belg Jens Reynders (Sport Vlaanderen - Baloise) draagt de leiderstrui.

