De Giro is nog maar net uit Hongarije vertrokken en het peloton is alweer terug. En met een topveld met sprinters kon het bijna niet anders of de rappe mannen gingen uitmaken wie de rit zou winnen van Csákvár naar Székesfehérvár over 195 kilometer.

De etappe had ook alles weg van een typische sprintersrit. Renners van kleinere ploegen op kop, met daarachter een peloton dat precies op tijd ging jagen. Pas in de laatste kilometer rekenden zij Aaron Van Poucke, Jens Reynders, Joey Rosskopf en Márton Dina in.

Massasprint

Wielrennen Ronde van Hongarije | Olav Kooij troeft Elia Viviani af in de sprint van de eerste etappe 2 UUR GELEDEN

In de massasprint was Kooij de beste. De pas twintigjarige renner van Jumbo-Visma profiteerde optimaal van het werk van Trek-Segafredo, kwam vroeg op kop, maar trok machtig door waardoor Viviani niet meer langszij kon komen. Matthew Walls werd derde.

Kooij toonde met zijn zege opnieuw goede vorm. Vorige maand won hij ook twee etappes en het eindklassement in de Pays de la Loire.

Nieuwe massasprint

Donderdag staat de tweede etappe van Karcag naar Hajdúszoboszló op het programma. Het profiel is volledig vlak. Alles wijst op een nieuwe massasprint. Na zijn overwinning draagt Kooij logischerwijs de leiderstrui.

