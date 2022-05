Ronde van Hongarije | Tiberi in laatste meters voorbij aan Dunbar, Ier pakt wel eindzege

De Ineos Grenadiers leken een perfecte race te rijden. Tot twee kilometer voor de meet was het de Britse ploeg die de kop van het peloton kleurde. Het was Eddie Dunbar zelf die op de laatste klim de finale opende en lang leek de Ier op weg naar de dubbelslag. Een dagzege en het eindklassement. In de laatste bocht voor de finish keek Dunbar nog achterom en ging op de pedalen staan. Toch viel hij stil in de laatste meters voor de finish.

Antonio Tiberi reed de klim op zijn eigen tempo omhoog. Dit bleek dus de snelste manier te zijn. De Italiaan van Trek-Segafredo kwam in de laatste meters voorbij Dunbar en kon juichend over de finish komen.

Einde contract

Eddie Dunbar heeft dit seizoen een aflopend contract en Jumbo-Visma heeft interesse in de Ier. Met deze inspanning laat hij aan geïnteresseerde ploegen zien wat hij in huis heeft.

