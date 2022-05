Het was alweer van de Saudi Tour begin dit wielerjaar geleden dat Groenewegen een overwinning boekte en het werd dus wel weer eens tijd. Gelukkig voor de rappe man van BikeExchange was het zaterdag raak in Kazincbarcika, waar hij de snelste van allemaal was.

Na twee nederlagen – drie als je de overwinning van Olav Kooij meetelt – was het nu toch echt Groenewegen die aan het langste eind trok. De leiderstrui blijft ondanks het moeten buigen in bezit van Jakobsen, wat voor een dagje extra een leuke meerwaarde vormt.

Het lijkt namelijk zeer onwaarschijnlijk dat er zondag opnieuw een sprinter zegeviert, laat staan dat die snelle benen uit Nederland komen. De Tour of Hongrie finisht met een aankomst bergop, na de beklimming van de Kékestető.

Ronde van Hongarije | Fabio Jakobsen boekt tweede zege op rij en neemt leiderstrui over

