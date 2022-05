Ronde van Hongarije

Kooij slaagde er in de openingsrit verrassend genoeg in om alle grote namen te verrassen, maar de orde werd in de tweede rit door Jakobsen hersteld. Hij was na 192 kilometer duidelijk de snelste in de straten van Hajdúszoboszló en boekte zijn zevende overwinning van seizoen 2022, maar er waren ook zorgen.

Misschien zijn grote zorgen zelfs wel op hun plek, want er deed zich in de laatste kilometer op hoge snelheid een grote valpartij door. Diverse renners vielen van hun fiets en alsof dat al niet vervelend genoeg was, eindigden ze tussen de bomen.

Hopelijk niet ertegen, maar dat is op basis van de beelden lastig oordelen. Wel bleek op basis van exact dezelfde beelden dat de weg vlak langs bomen liep, zonder dat er hekken waren geplaatst of een andere vorm van bescherming was opgeworpen.

Als gevolg van de valpartij raakte Kooij zijn leiderstrui kwijt. Die zit nu om de schouders van Jens Reynders van Sport-Vlaanderen. In plaats van op het podium is Kooij naar het ziekenhuis gebracht voor de nodige checks.

