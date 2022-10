Ronde van Langkawi | Juan Sebastián Molano sprint naar etappezege

De langste etappe van de rittenkoers (bijna 179 kilometer) in Maleisië bood weinig spektakel. Zes renners gingen er al vroeg vanaf Kuala Klawang naar Raub. Daarvan bleef Ratchamon Yaowardt als enige vooruit.

Sprinten in Raub

In de slotkilometers had het peloton ook de Thai te pakken en begon de voorbereiding op de sprint. Een late aanval was kansloos, aangezien de straten richting de finish kaarsrecht waren.

In Raub bleek Molano de snelste. Hij boekte zijn derde zege van het seizoen. Eerder won hij onder andere de slotetappe van de Vuelta in Madrid.

Achter Molano finishten Wiggins en Syritsa als tweede en derde. Marijn van den Berg was de beste Nederlander op plek tien.

Syritsa behoudt de leiding

In het klassement behoudt Syritsa de leiding. De renner van Astana heeft acht seconden voorsprong op nummer twee Erlend Blikra.

Vermoedelijk gaat het klassement donderdag op de schop. De finish van de derde etappe ligt bovenop de Genting Higlands, een col van de buitencategorie.

