Ronde van Langkawi | Mareczko sprint naar zege in korte vierde etappe naar Meru Raya

Jambaljamts Sainbayar, Ricardo Zurita en Ryuki Uga waren de mannen in de vlucht vandaag. Eerstgenoemde probeerde vandaag in de tussensprints zijn gat in het klassement voor de witte trui (beste Aziatische rijder) te verkleinen.

Dat lukte Sainbayar alleraardigst, want hij won alle tussensprints in de 140 kilometer lange etappe naar Meru Raya, en komt in het klassement op slechts één seconde van de Kazach Andrej Zejts.

Maar dat de vluchters niet voor de overwinning zouden gaan strijden werd al snel duidelijk. Met iets minder dan 20 kilometer te gaan kreeg Uga een lekke band, en waren Zurita en Sainbayar op elkaar aangewezen. Niet veel later, op zo'n twaalf kilometer van de meet, werden de twee echter ingerekend door het peloton.

Een sprint moest dus gaan uitmaken wie er vandoor zou gaan met de etappewinst. Greg Wiggins ging vlak voor het sprintgeweld onderuit, en kon een overwinning dus vergeten. Jakub Mareczko was uiteindelijk de snelste, voor de Duitser Rudiger Selig. Het is de derde overwinning dit jaar voor Mareczko, die ook al een etappe op zijn naam schreef in de Ronde van Antalya en de ZLM Tour.

