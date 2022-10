Ronde van Langkawi | Na diverse ereplekken is het in sprint nu wel raak voor Blikra

Blikra was er in de Ronde van Langkawi al drie keer dicht bij, maar hij moest tot de zondag wachten voordat er écht gejuicht kon worden. Na het zuur kwam nu ook het zoet voor de ploeg van Uno-X, dat zaterdag nog een vergeefse poging ondernam om de kopgroep in te rekenen.

Die opzet lukte dit keer wel, tijdens de 120 kilometer lange etappe met start in George Town. Het parcours was ook echt gemaakt voor de rappe mannen, want de route was zo vlak als je maar kunt bedenken. Vandaar dat de sprinters hun snelle benen tot het laatste moment konden sparen.

Blikra was net iets sneller dan Gleb Syritsa en Rüdiger Seliger, terwijl ook Juan Sebastián Molano er niet aan te pas kwam. Alex Molenaar kwam als zesde binnen, Julius van den Berg werd na zijn tweede plaats van zaterdag op de zondag negende.

Er staat maandag een finish bergop op het programma, met finish in Gunung Raya.

