Ronde van Langkawi | Taminiaux klopt Van den Berg via sprint in Kulim op de streep

Een beklimming van de tweede categorie vormde de scherprechter onderweg van Kuala Kangsar naar Kulim, over een afstand van 172 kilometer. De snelle mannen konden min of meer halverwege niet volgen op de Sumpitan, waarna in de afdaling eindelijk de vlucht van de dag ontstond.

Er kwamen elf man voorop, onder wie Van den Berg, maar de samenwerking was niet optimaal. Daarom hoopte Uno-X de vluchters nog terug in pakken. De Noorse formatie had immers de slag gemist. Een tweede kans kwam er echter niet, want er werd vooraan net hard genoeg gereden.

De eerste aanval in de finale was vruchteloos, maar toen Van den Berg het probeerde, was hij weg. Eventjes leek de Nederlander alleen op kop te rijden… totdat Taminiaux het beeld in fietste. De Belg dwong de Nederlander op de laatste rechte lijn op kop en kon er overheen.

Slecht camerawerk

Van den Berg en Taminiaux gingen de sprint net op tijd aan, want vanuit de achtergrond doemde ook Carter Bettles op. Precies toen hij zich wilde mengen in de strijd, zette Van den Berg zijn eindsprint in.

Taminiaux was in staat om die uitval op te vangen en klapte er precies op tijd overheen, al duurde het dankzij slecht camerawerk eventjes voordat dit werd bevestigd.

De Ronde van Langkawi duurt nog tot en met dinsdag.

