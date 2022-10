De Noor was bezig aan een sterk seizoen totdat hij een belletje kreeg van de dopingautoriteiten. De HCG-waarde in zijn bloed was verhoogd. Iets wat geregeld gepaard gaat met kanker. Na onderzoek vonden ze een tumor van 15mm bij een van de testikels van de Træen. "Erg klein, we waren er snel bij. Een week na de operatie waren mijn HCG-waardes weer zoals normaal", vertelde hij toen.

In zijn laatste wedstrijd voor de operatie, de Tour of de Alps, wist hij zelfs nog de bergtrui mee naar huis te nemen. Op 14 juli plaatste Træen een bericht op Instagram dat hij succesvol was geopereerd en op 18 augustus stond hij alweer aan de start van de Baltic Chain Tour. In de CRO Race, waar ook Jonas Vingegaard zijn rentree maakte in het profpeloton na zijn Tour-overwinning, wist hij zelfs zevende te worden in het algemeen klassement.

Klimmers van wereldklasse

En nu tijdens de Ronde van Langkawi strijdt Træen weer tegen de wereldtop als het op klimmen aankomt. Enkel Esteban Chaves, Einer Rubio, Hugh Carthy en de etappewinaar Iván Ramiro Sosa wisten voor hem te finishen op de verschrikkelijke Genting Highlands klim.

De 27-jarige Noor sprak ook met Eurosport over zijn terugkeer in het peloton: "Wat kan ik er van zeggen. Iedereen om mij heen zei dat we er op tijd bij waren en dat het dus goed ging komen, maar toen ik terug kwam in het peloton. Toen kwamen er mensen naar mij toe en vertelden me dat ze geschrokken waren en blij waren mij weer te zien. Toen drong de ernst van de situatie eigenlijk pas meer door dan hoe het tot dan toe in mijn hoofd er aan toe ging."

Ondanks het snelle herstel was de revalidatie alles behalve vanzelfsprekend. Toen zijn partner, Susanne Andersen, vlak na de operatie van Træen haar sleutelbeen brak zaten er dus twee geblesseerden in hetzelfde huis. "Het was een hel om naar de winkel te gaan. Zij kon niks dragen vanwege haar gebroken sleutelbeen en ik kon niks dragen omdat ik net geopereerd was."

Twee weken

Dat Træen slechts drie maanden na het eerste telefoontje van de dopingautoriteiten weer in koers was had hij wel verwacht. "Uiteindelijk was ik maar twee weken training kwijt met de operatie. Het herstelde heel snel. Ik miste alleen de echte topvorm die je krijgt van het trainen."

