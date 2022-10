Ronde van Langkawi

De renners wachtten een lastige finale in Kuah. De Raya Langkawi, een korte klim van een kilometer lang, dook in de laatste 25 kilometer maar liefst drie keer op.

Op zo'n twaalf kilometer van de streep maakte Bax de oversteek naar de voorste groep. Hij kwam in een kopgroep terecht met vijf man, maar na het lossen van Nichol Pareja en Erlend Blikra, bleven daar met Bax, Smit en Moreno nog drie man van over.

Transfer naar UAE

Het peloton met daarin onder anderen de Duitse sprinter Max Kanter kwam nog bijna terug, maar de voorsprong van het drietal bleef steeds een tiental seconden en dus mochten de mannen strijden voor de ritzege.

In die sprint was het Bax die vrij gemakkelijk naar de zege snelde. Het is zijn tweede zege van het seizoen en mede dankzij zijn overwinning in de Italiaanse semi-klassieker Coppa Agostoni verdiende hij een mooie transfer naar UAE Team Emirates.

Aardverschuivingen

Het parcours van deze zevende etappe zag er vooraf een stuk anders uit. Vanwege aardverschuivingen in Maleisië was de route die vandaag normaal gesproken gereden moest worden te gevaarlijk voor zowel de renners als het publiek.

De organisatie heeft daarom besloten om het parcours van etappe acht naar etappe zeven te halen. Het is nog niet duidelijk of de oorspronkelijke route van vandaag, morgen wel verreden kan worden.

