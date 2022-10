Al vroeg in de achtste etappe koos Molenaar samen met Thomas de Gendt, Anatoliy Budyak, Cameron Scott, Jason Osborne en Hugo Toumire voor de vroege vlucht. Het zestal werd constant rond de twee minuten gehouden door het peloton.

Op veertig kilometer brak de kopgroep in tweeën. Molenaar redde het net tot de voorste groep, maar De Gendt moest de Nederlander samen met Toumire en Osborne laten gaan. Dertig kilometer later ging het ook voor de Fransman Toumire te snel op de korte klimmetjes in Maleisie.

Ad

Het Nederlands-Duitse tweetal zag hun voorsprong op het peloton met de kilometer krimpen, maar aan het eind van de rit hielden ze net genoeg over om voor de overwinning te sprinten. In die sprint was het Molenaar die zijn Duitse belager makkelijk op een aantal meter rijdt en zo zijn eerste overwinning van het seizoen pakt.

Ronde van Langkawi Ronde van Langkawi | Peloton treft wielergek aapje langs de kant van de weg GISTEREN OM 09:53

Nieuw contract

De overwinning van Molenaar komt op een heel goed moment. De 23-jarige renner heeft nog geen contract voor volgend seizoen en kan met deze zege misschien een gooi doen naar een plekje voor het nieuwe jaar.

De sprintzege in Kuah is de derde profzege voor Molenaar. Eerder won hij al een rit in de Tour of Qinghai Lake en het eindklassement in de Turul Romaniei.

Colombiaanse eindwinnaar

De Colombiaan Iván Ramiro Sosa pakt het eindklassement in Langkawi. De klimmer van Movistar won de derde etappe op de Genting Higlands en legde daarmee de basis voor zijn eindzege.

De Brit Hugh Carthy eindigt als tweede op 23 seconden. De Noor Torstein Træen, die dit seizoen nog herstelde van teelbalkanker, vervolledigt op 1.47 minuten het podium.

Waar kijk je?

Alle belangrijke wielerkoersen, zoals de Ronde van Langkawi, kijk je live op Eurosport. Liever reclamevrij streamen? Ga dan naar discovery+

Ronde van Langkawi Ronde van Langkawi | Bax bezorgt Alpecin-Deceuninck afscheidscadeau met sprintzege GISTEREN OM 08:54