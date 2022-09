Zaterdag 8 oktober gaat het peloton in Bergamo van start en wordt het vijfde en laatste monument van het jaar verreden. Waar het parcours telkens verandert, is de plaats op de kalender ongewijzigd. De koers van de vallende bladeren luidt traditioneel de herfst in en daarmee het einde van het wielerseizoen.

Doordat er de laatste jaren tussen Bergamo en Como wordt afgewisseld als startplaats, krijgt de koers automatisch een heel ander verloop. De Ronde van Lombardije is bij uitstek de klassieker met de meeste beklimmingen, maar het zwaarste gedeelte van dit bergachtige parcours bevindt zich in de buurt van Bergamo.

Dit betekent dat dit jaar het zwaarste gedeelte aan het begin van de wedstrijd zit. Vorig jaar maakte Tadej Pogacar juist op dit gedeelte in de finale het verschil met bijna het hele peloton, waarna hij in de eindsprint te sterk was voor Fausto Masnada, die de finishsstreep nota bene in zijn geboorteplaats getrokken wist.

Ronde van Lombardije | Tadej Pogacar wint tweede monument van het seizoen

Zwaar begin

In totaal staan er ongeveer 5.000 hoogtemeters op het programma dit jaar op het 253 kilometer tellende parcours. Dat het van acquit af aan pittig wordt, blijkt wel uit de opeenvolging van zware beklimmingen. In de eerste 120 kilometer staan de Forcellino di Bianzano, de Ganda, de Passo della Crocetta, de Forcella di Bura en de Colle di Berbenno op het programma. Deze beklimmingen zijn goed voor de helft van de hoogtemeters.

Hierna staat even een vlak gedeelte op de renners te wachten, als men in de buurt van het prachtige Comomeer komt. In het uber-toeristische Bellagio begint vervolgens het klimwerk weer met Ghisallo, een klim van 9,4 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 6 procent. Er zijn echter uitschieters richting van de 14 procent en dus kan hier zeker verschil gemaakt worden. In de loeisnelle afdaling kan vervolgens een definitief gat geslagen worden.

Ten slotte staan in de buurt van Como nog een aantal kleinere beklimmingen op het programma, waarvan de top van de laatste op ongeveer 5 kilomter van de streep wordt bereikt. Vervolgens in het een kwestie van afdalen richting Como om te zien wie het laatste monument van 2022 op zijn naam schrijft.

Geen Muro di Sormano

De koersleiding kiest dit jaar opnieuw niet voor een beklimming van de Muro di Sormano en de bijbehorende afdaling. In 2020 sloeg men de schrik hier om het hart toen Remco Evenepoel over een muurtje het ravijn naast de afdaling in gelanceerd werd. De Belg viel meters naar beneden en even werd er gevreesd voor het ergst mogelijke scenario.

Dit bleek gelukkig niet het geval te zijn, maar Evenepoel moest met onder andere een bekkenbreuk wel gigantisch lang revalideren. Het besluit van de organisatie om dergelijke risicovolle stukken uit het parcours te halen, lijkt daarmee dan ook niet meer dan logisch.

Wat betekent dit voor de favorieten?

Omdat de indeling van het parcours omgedraaid is, krijgen we ook een ander type renner dat favoriet is of een totaal ander verloop van de koers. Als sterke renners met een goed eindschot, zoals bijvoorbeeld Mathieu van der Poel, het begin weten te overleven, dan hoeven zij in de finale niet onder te doen voor de echte klimmers.

Er is echter ook een kans dat de koers hierdoor veel eerder tot ontbranding komt. Als de klimmers dit type renner overboord wil hebben, dan zal het verschil vooral aan het begin gemaakt moeten worden. In dat geval kunnen we ons opmaken voor een zeer interessante wedstrijd, waarbij de 'finale' in theorie al op meer dan 150 kilometer van de streep begint.

Waar kijk je?

Eurosport is The Home of Cycling en dus is de Ronde van Lombardije uiteraard live te zien. Van start tot finish zelfs. Kijk je liever zonder reclame? Stream dan via disocvery+.

