Op 36 kilometer van de meet ging Pogacar er zelf vandoor. Fausto Masnada durfde als enige de achtervolging aan. In de afdaling van de Passo di Ganda reed de Sloveen op het randje en een paar keer wist hij zijn fiets nog maar net recht te houden. De Italiaan van Deceuninck - Quick-Step wist daardoor bij de koploper te komen. In de sprint bleek Pogacar simpelweg de sterkste. Eerder dit jaar won Tadej Pogacar ook al Luik-Bastenaken-Luik. Dit betekent dat de Ronde van Lombardije het tweede monument van het seizoen is voor de UAE-renner. Daarnaast wist de pas 23-jarige ook nog de Tour de France te winnen dit jaar. Wat een renner.

Ronde van Lombardije | Pogacar: 'Het is te gek om het seizoen zo te eindigen.'

