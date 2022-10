Gaudu was één van de kanshebbers voor de Ronde van Lombardije van aankomende zaterdag (8 oktober), maar de Fransman gaat niet in actie komen. "Ik voel dat ik niet in staat ben om mijn kansen optimaal te verdedigen. Ik heb dan ook, na overleg met de ploeg, besloten om een punt achter het seizoen te zetten."

Rust

Gaudu kijkt met gemengde gevoelens terug op het afgelopen seizoen. "Het was een jaar met hoogte- en dieptepunten. Ik denk vooral terug aan mijn vierde plaats in de Tour de France. Het is nu tijd voor een rust". De twee laatste koersen van Gaudu zorgden voor een DNF achter zijn naam. Van de vier koersen die Gaudu dit jaar in Italië reed wist hij er drie niet te finishen.

Dauphine

In aanloop naar de Tour de France liet Gaudu al zien hoe sterk hij kan zijn. In de derde etappe van het Criterium du Dauphine kwam hij als eerste over de finish na een sprint bergop met een groep favorieten. Wout van Aert werd toen tweede achter de Fransman nadat hij te vroeg begon met juichen.

