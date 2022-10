De kopgroep van de dagvertrok op zo'n 30 kilometer van de meet. Alex Tolio, Christian Scaroni, Simone Ravanelli, Lawson Craddock, Alessandro De Marchi, Kenny Elissonde, Davide Bais, Luca Covili, Natnael Tesfatsion en Aurélien Paret-Peintre wisten zich na de openingsfase los te maken van het peloton.

Vervelende valpartijen

Ad

De lange, lichtelijk saaie, aanloop van de Ronde van Lombardije werd opgeschikt door twee vervelende valpartijen. Bij de eerste lagen Mikel Nieve en Lorenzo Fortunato plotseling op de grond. Beide renners moesten als gevolg daarvan opgeven. Ook Domenico Pozzovivo heeft een DNF achter zijn naam staan. Na zijn schuiver ontbrak er een hoop kleding bij de kleine Italiaan.

Ronde van Lombardije Ronde van Lombardije | Een einde van een tijdperk, Pogacar maakt ploegenwerk af - Hoogtepunten 3 UUR GELEDEN

Vervolgens was het wachten op de finale. De eerste tekenen verschenen toen de kopgroep op 72 kilometer van de meet werd teruggepakt. Het tempo lag de hele dag al enorm hoog en dus was het ook geen verrassing dat de kopgroep vrij vroeg werd teruggepakt. Vanwege het hoge tempo probeerden er ook andere renners een ontsnappingspoging te wagen.

Jumbo-Visma opent de debatten

Op de Madonna del Ghisallo opende Jumbo-Visma de debatten. Chris Harper en Koen Bouwman bepaalden het tempo en achteraan begonnen er al mannen te lossen. Zowel Bettiol, Mohoric als Alaphilippe kwamen er op die klim achter dat het niet hun dag ging worden.

Na een zeer korte afdaling volgden de laatste meters van de Ghisallo. Hier nam UAE de leiding over met Joao Almeida. De Portugees bepaalde het tempo met nog meer dan 46 kilometer te gaan. Het plan van de ploeg van Pogacar was duidelijk.

Op de Civiglio ontplofte de koers. Wederom nam UAE de leiding en het tempo schoot omhoog. Davide Formolo deed zijn laatste trappen op kop en zodra de Italiaan weg stuurde ging Pogacar op de pedalen staan. Enkel Enric Mas wist zich vast te bijten in het achterwiel.

Landa komt terug!

Mikel Landa hing aan het elastiek. De Spanjaard wist nog terug te komen bij het tweetal op kop, maar toen hij aansloot versnelde Mas. Op dat moment moest Landa het tweetal weer laten gaan. Ook op de slotklim van de dag, de San Fermo della Battaglia, was dit het beeld. Pogacar en Mas waren gelijkwaardig aan elkaar bergop en Landa wist op eigen tempo steeds terug te komen.

Op de laatste meters van de klim versnelde Mas waar Pogacar op reageerde. De Sloveen trok door toen hij de Spanjaard inhaalde, maar Mas had nog wat energie over en sprong weer op het wiel van zijn concurrent. Landa was ondertussen al meer dan tevreden met zijn derde plaats, ondanks dat de afdaling en de laatste vlakke kilometers nog moesten komen.

Sprintende Pogi

In deze laatste kilometers maakte de twee koplopers zich klaar voor de sprint. Op papier is Pogacar de snelste dus Mas pakte lekker zijn achterwiel. Met nog 250 meter te gaan ging de Spanjaard aan, maar Pogacar ving hem gemakkelijk op.

De nummer twee van de Tour de France kon al vroeg beginnen met juichen voor zijn tweede overwinning van de Ronde van Lombardije op rij. Enric Mas moest genoegen nemen met een tweede plaats en Mikel Landa was meer dan tevreden met zijn derde plek.

Valverde

Alejandro Valverde won de sprint nog van zijn groep voor een vijfde plaats. Sergio Higuita bungelde nog tussen Landa en de Groep van Valverde in.

Nibali

Vincenzo Nibali kwam als 24e over de streep. De Ronde van Lombardije was de laatste professionele wielerkoers van de Italiaan. Daarmee komt er een einde aan een tijdperk.

Ronde van Lombardije Ronde van Lombardije | Een einde van een tijdperk, Pogacar maakt ploegenwerk af - Hoogtepunten 3 UUR GELEDEN