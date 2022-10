Ronde van Lombardije

Er staan ongeveer 5.000 hoogtemeters op het programma van het 253 kilometer tellende parcours . De meesten daarvan bedwingen de renners in het eerste deel. In de buurt van het Comomeer gaan de renners vervolgens de Ghisallo op; een klim van 9,4 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van zes procent. Met uitschieters van veertien procent kunnen de klimmers hier een mooi gat slaan.

De beslissing valt in Como waar nog een aantal korte beklimmingen volgen. De top van de laatste is gepland op vijf kilometer van de meet. Daarna is het dalen richting de finishplaats.

Pogacar verdedigt titel

Natuurlijk zijn de meeste ogen voorafgaand aan de 'koers van de vallende bladeren' gericht op Pogacar. De Sloveen versloeg vorig jaar in Bergamo na een mooie strijd Fausto Masnada.

Dit jaar liet hij zich al goed zien in de klassiekers met onder andere een vijfde plaats in Milaan - Sanremo en de vierde plaats in de Ronde van Vlaanderen. Nadat hij in de Tour de France de overwinning moest laten aan Jonas Vingegaard bleef hij goed presteren. Hij won daarna de GP Montreal en de Tre Valli Varesine. In deze vorm gaat hij op voor zijn tweede zege op rij in 'Il Lombardia'.

Wat kan Vingegaard?

Zijn naam is al genoemd. Vingegaard troefde dit jaar Pogacar af in de Tour de France. Daarna verdween hij lang uit beeld. In de CRO Race bleek hij de periode van rust goed te hebben verteerd. Hij won twee etappes en eindigde achter Matej Mohoric als tweede in het eindklassement.

Het plan van Jumbo-Visma lijkt daarmee te slagen. Vorig jaar bleef Vingegaard koersen na de Tour de France en vervulde hij in Lombardije slechts een bijrol. Met meer rust (hij sloeg zelfs het wereldkampioenschap over) moet de Deen nog één kunnen keer pieken dit seizoen.

Movistar met Mas en Valverde

Namens Movistar lijkt Enric Mas in topvorm. Na zijn tweede plaats in de Vuelta versloeg hij Pogacar in de Giro dell'Emilia. De Spanjaard behoort dus zeker tot de favorieten, maar zal ook wijzen naar de laatste koers van zijn ploeggenoot Valverde. Wanneer Mas in de gelegenheid komt om zijn ploeggenoot te helpen, zal hij het niet nalaten.

Hoewel Valverde in zijn slotseizoen vooral ereplaatsen aaneen rijgt, is hem er alles aan gelegen om in zijn laatste kunstje op de hoogste trede van het ereschavot te staan. Na zijn wat magere Vuelta werd hij tweede in de Coppa Agostoni, vierde in de Giro dell'Emilia en derde in de Tre Valli Varesine. Hoe mooi zou het zijn wanneer hij afsluit met een overwinning?

Ook Nibali neemt zaterdag afscheid. De Italiaan krijgt een parcours op maat, maar heeft dit seizoen te weinig laten zien om tot de favorieten te behoren. Of stijgt 'de Haai van Messina' in zijn laatste koers boven zichzelf uit?

Deelnemerslijst om van te watertanden

De deelnemerslijst is sowieso om van te watertanden, want ook onder anderen Aleksandr Vlasov, Daniel Felipe Martinez, Adam Yates, Jai Hindley, Sergio Higuito en Jai Vine staan aan de start.

De kersverse wereldkampioen Remco Evenepoel ontbreekt. Quick-Step Alpha Vinyl kan daarom de kaart trekken van Julian Alaphilippe, die op vele vlakken een ongelukkig seizoen kent. Redt hij zijn jaar met een uitschieter?

Mollema en Arensman

En tot slot zijn er ook kansen voor de Nederlanders. Vier keer eerder won een landgenoot het laatste monument van het seizoen. Jo de Roo lukte het zelfs twee maal: in 1962 en 1963. Hennie Kuiper was de beste in 1981. Bauke Mollema zegevierde in 2019.

De laatste doet ook dit jaar weer mee. De Nederlander is de kopman van Trek-Segafredo. Op het WK toonde hij geen beste vorm, maar met zijn zevende plaats in Tre Valli Varesine liet hij verbetering zien.

En wat kan Thymen Arensman voordat hij naar INEOS vertrekt? Rijdt hij in dienst van Romain Bardet of mag hij voor eigen kansen rijden? Zijn etappezege en zesde plaats in de eindrangschikking van de Vuelta geven hoop.

Nog meer Nederlanders

Naast Mollema en Arensman heeft Nederland met Wout Poels nog een heuse outsider aan de start. Namens Jumbo-Visma komen Sam Oomen, Gijs Leemreize, Robert Gesink en Koen Bouwman in actie. Zij rijden vermoedelijk in dienst van Vingegaard, maar kunnen zich desondanks op een positieve manier onderscheiden.

