. "Voorlopig ben ik tevreden en rustig. Ik ben er zeker van dat dat wel zal veranderen tijdens Lombardije, maar ik wil de laatste race van mijn carrière niet verdrietig uitrijden. Ik wil er van genieten", sprak Vincenzo Nibali uit in een interview met cyclingnews

"Mijn vorm is goed, dus ik wil eindigen met een 'high. Het zou een stuk erger zijn als ik anoniem een einde maak aan mijn carrière. De Ronde van Lombardije is een speciale race voor mij. Ik heb hem twee keer gewonnen en ik wil hem ook voor het laatst rijden met een resultaat waar ik trots op kan zijn."

Een nieuwe uitdaging

Tijdens de Giro d'Italia maakte de Haai van Messina bekend dat hij na dit seizoen ging stoppen met koersen. De Italiaan wordt 38 in november en is sinds 2005 prof. Nibali is ondertussen al druk bezig met zijn carrière na het koersen. "Mensen raadde mij aan om een jaartje rust te nemen en te genieten, maar zo ben ik niet. Ik wil niet thuis blijven en niks doen. Ik wil een nieuwe uitdaging."

Die uitdaging lijkt hij gevonden te hebben bij de nieuwe ploeg van Doug Ryder. Het zou gaan om een herstart van het Qhubeka Team met nieuwe staff en sponsoren. "Mijn sportieve carrière komt ten einde, maar mijn leven in de wielersport blijft doorgaan. Ik ben al bezig met mijn rol in de nieuwe ploeg en daar heb ik veel zin in."

Nibali is één van de grootste Italiaanse renners van zijn generatie. Hij wist alle drie de grote rondes minstens één keer te winnen en ook won hij twee klassiekers (Lombardije en Milaan - San Remo).

De Haai

De bijnaam van de Italiaan komt voort uit zijn manier van koersen. "Ik ben nooit bang geweest om mijn instinct te volgen en aan te vallen. Dat is hoe ik mijn grootste wedstrijden wist te winnen. Als je een moment twijfelt is je kans weg. Als je denkt dat dit het juiste moment is om te gaan, dan moet je aanvallen toch?"

"Ik ben misschien niet de grote sociale media-ster, maar ik heb altijd geprobeerd te laten zien wie ik ben tijdens de wedstrijden. Koersen gaat niet over vermogensmeters of zelfs alle teamorders opvolgen. Als je je goed voelt, moet je er voor gaan. Dat is koersen."

18 jaar profwielrenner

Nibali werd in 2005 prof. Twee jaar later maakte hij zijn debuut in de Giro d'Italia. Een jaar later werd hij elfde in de Giro en maakte hij ook zijn debuut in de Tour de France. "Ik heb geleerd pijn te lijden als een domestique. Dat hielp mij mijn ploeggenoten beter te begrijpen in de tijden dat ik de kopman was."

"Jonge renners zijn daar nu niet meer mee bezig. Ze willen winnen en je plek innemen. En ik neem het ze niet kwalijk. Als ik in hun schoenen zou staan deed ik ook, maar het laat wel zien hoe de samenleving en het wielrennen is veranderd."

De eerste Grote Ronde die Nibali wist te winnen was de Vuelta in 2010. In 2013 won hij zijn eerste Giro en een jaar later de Tour. In 2016 won hij zijn tweede Giro. Van zijn 27 Grote Rondes wist hij elf keer het podium te halen en zestien keer de top tien.

"Als een Italiaan droomde ik vroeger van de Giro. Ik groeide op met het adoreren van Gianni Bugno en Claudio Chiapucci in de jaren 90. Ik hield van het racen en realiseerde mij dat ik misschien wel goed kon presteren in de Grote Rondes."

Tour de France

De Tour de France winnen nadat hij in Groot-Brittannië was gestart was bijzonder. Ik herinner mij de grote hoeveelheid fans en mijn overwinning in Sheffield. Op die dag zette ik al de eerste stap in de richting van de eindwinst. Ik pakte daar al het geel en wist die eigenlijk tot aan Parijs vast te houden. Ook was er toen die befaamde etappe op de kasseien van Parijs-Roubaix in de regen."

Zijn tweede Giro-zege was toen diezelfde Ronde van Italië als waar Steven Kruijswijk ten val kwam in de sneeuwmuur. "Dingen bleven verkeerd gaan in die Giro. Ik besloot toen terug te gaan naar mijn oude positie op de fiets met kortere cranks en dat hielp mij. Het was niet het antwoord op al mijn problemen, maar vanaf dat moment klikte er iets in mij en kon ik terugvechten. De rest van de race viel gelukkig mijn kant op."

Druk

Ook sprak Nibali over de grote hoeveelheid druk die hij ervaarde in zijn hoogtijdagen: "Ik kan nu wel toegeven dat ik last heb gehad van de grote hoeveelheid druk. Ik sta in italië altijd in de schijnwerpers. Iedereen wil iets van je of denken je te kunnen bekritiseren zonder dat ze je kennen."

In 2009 was Nibali zelfs dicht bij een overstap naar Team Sky (inmiddels de Ineos-Grenadiers). "Er was een moment in die zomer dat ik bijna voor Team Sky ging rijden, maar ik had een contract bij Liquigas waar ik niet onderuit kon. We probeerden een jaar later de overstap te realiseren, maar toen hadden ze ook al Bradley Wiggings getekend."

Wiggins & Froome

Nibali moest het vaak opnemen tegen Wiggins en Froome van Team Sky. "We waren grote rivalen. Af en toe liepen de spanningen hoog op en wisselden we wat woorden uit, maar ik heb het altijd goed kunnen vinden met Froome en ik heb enorm veel respect voor Wiggins en hoe hij zijn carrière omvormde en de Tour won."

Nibali wil na zijn wielercarrière ook andere disciplines gaan uitproberen: "Na de Ronde van Lombardije stop ik met koersen, maar ik stop niet met fietsen. Ik ga het Saitama Tour de France Criterium in Japan rijden over een maand en ook hoop ik de Cape Epic mountainbikewedstrijd in Zuid-Afrika te rijden."

Nieuw avontuur

Nibali heeft dus zin in de periode na zijn wielercarrière. "Het is een nieuw avontuur voor mij. Ook met de nieuwe ploeg ben ik er klaar voor om problemen op te lossen en successen te behalen. Het is het volgende hoofdstuk in mijn leven."

