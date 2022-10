Wielrennen

Zijn ploeg BikeExchange-Jayco bevestigt het nieuws rond Yates op Twitter. "Helaas is Simon Yates zondag ten val gekomen op de training. Hij heeft daarvan lichte verwondingen overgehouden en dat zorgt ervoor dat hij niet in actie kan komen tijdens de Ronde van Lombardije."

"Yates zet daarmee bovendien een punt achter dit seizoen. Hij gaat nu uitrusten, herstellen en zich focussen op het nieuwe seizoen in 2023."

Wisselvallig seizoen

De dertigjarige Yates kan terugkijken op een wisselvallig seizoen. De klimmer won een etappe in Parijs-Nice en werd bovendien tweede in het algemene klassement.

Met vertrouwen ging de Brit als kopman naar de Giro d'Italia, waar hij voortvarend begon met etappezege in de eerste tijdrit. Daarna verloor Yates echter veel tijd in het klassement, hij wist nog wel een etappezege te pakken in etappe 14, maar moest twee dagen later afstappen met een knieblessure.

Ook in zijn tweede grote ronde van dit jaar, de Vuelta a España, haalde Yates het einde niet. Net als vele andere renners moest hij opgeven wegens een positieve coronatest.

