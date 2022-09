Ronde van Luxemburg | Skjelmose komt net tekort voor nieuwe ritzege, pakt wel eindwinst

Skjelmose Jensen won gisteren voor het eerst in zijn carrière een rit. Hij eindigde als eerste in de tijdrit. Hij verdedigde vandaag een voorsprong van drie seconden op zijn Franse concurrent.

Trek probeerde wedstrijd te controleren, maar had last van een sterke kopgroep met Sander Armee, Pierre Rolland en Felix Gall. Die laatste kon lang wegblijven en werd pas in de laatste twee kilometer ingelopen.

Om zeker te zijn van de overwinning moest Skjelmose nu zorgen dat Vauquelin niet de etappe zou winnen. Met bonificatieseconden zou hij dan over de Deen springen. De Deen ging heel vroeg aan en Vauquelin had geen puf om eroverheen te gaan. Zijn ploeggenoot Madouas deed dat wel en steeg zo naar de derde plaats in het klassement. De Nederlander Sjoerd Bax zakte een plekje naar de vierde plek.

