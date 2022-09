In de tijdrit van een kleine 30 kilometer van en naar Remich slaagde Valentin Madouas er niet in zijn gele leiderstrui, die hij al op de eerste dag van deze rittenkoers bemachtigde, te verdedigen. De Fransman reed voor zijn doen een prima rit, maar moest 39 seconden toestaan op de Deens winnaar.

Ad

Madouas' landgenoot Kevin Vaquelin kwam nog in de buurt van Skjelmose, maar deed er uiteindelijk drie tellen langer over dan de renner van Trek-Segafredo. De Fransman rijdt zich daarmee wel tussen klassementsleider Skjelmose en Sjoerd Bax naar een tweede plek in het klassement.

Wielrennen Ronde van Slowakije | Koen Bouwman snijdt als eerste laatste bocht aan en wint lastige sprint EEN UUR GELEDEN

Morgen eindigt de Ronde van Luxemburg in de hoofdstad van het land. In deze slotetappe verdedigt Skjelmose een voorsprong van drie seconden op Vaquelin, veertien op Bax en staat Madouas 21 tellen van de toppositie.

Wielrennen Ronde van Slowakije | Koen Bouwman wint sprint dankzij sterke laatste bocht EEN UUR GELEDEN