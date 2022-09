Ronde van Luxemburg

In het begin van de etappe van ruim 188 kilometer zijn het acht renners die het ruime sop kiezen. De belangrijkste naam van de kopgroep is de Fransman Pierre Rolland die in zijn carrière twee etappes won in de Tour de France.

Het achttal kreeg maximaal 2,5 minuut van het peloton onder aanvoering van Groupama-FDJ, de ploeg van leider Valentin Madouas. Op zo’n twintig kilometer van de streep wordt de kopgroep definitief ingerekend en kon de finale losbarsten.

Klimmetjes niet doorslaggevend

Door toedoen van Groupama en UAE Team Emirates wordt het peloton flink uitgedund op het voorlaatste klimmetje in Luxemburg. Op de Hulewee, een klim van ruim een kilometer aan 8,7 procent, spat het peloton helemaal uiteen.

Een groepje van maximaal twintig renners met onder anderen Sénéchal, Trentin en Madouas blijft dan nog over. Even later sluit in het dal ook het tweede peloton weer aan. Mattias Skjelmose Jensen probeert het nog even solo, maar zijn poging wordt in de laatste kilometer in de kiem gesmoord door de ploeggenoten van Trentin en Sénéchal.

In de laatste kilometer is het Aaron Gate die samen met Benjamin Thomas wegspringt uit het peloton. De twee worden niet meer teruggepakt en Gate blijkt de snelste van de twee. De Nieuw Zeelander won eerder de wegrit van de Commonwealth Games en pakt nu dus weer een belangrijke overwinning voor zijn ploeg.

