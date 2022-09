Ronde van Luxemburg

De etappe van Junglister naar Schifflange was relatief vlak. De enige echte kuitenbuiter was de Col de l'Europe, op ruim vijftig kilometer van de meet. Acht man kregen de vrijheid om een dagje vooruit te rijden. Groupama-FDJ, in dienst van klassementsleider Valentin Madouas, hield de voorsprong van Sebastien Tronchon, Cyril Barthe, Tom Wirtgen, Joel Nicolau, Asier Etxeberria, Morten Hulgaard, James Fouche en Justin Wolf tussen de twee en vier minuten.

Toen Alpecin-Deceuninck besloot koers te maken en het peloton op een lint te trekken, liep het verschil rap terug tot een halve minuut. Het lukte de Belgische formatie echter niet om echte gaten te slaan in de grote groep, waarna zij het initiatief weer overgaven aan de ploeg van Madouas. De kopgroep kreeg daardoor weer wat meer ruimte.

Met de samenwerking vooraan was het gedaan toen Wirtgen en Hulgaard in de aanval gingen. Even later konden Barthe, Nicolau, Fouche en Wolf aansluiten. Met nog twintig kilometer te gaan verdedigden zij een voorsprong van ruim een minuut.

Het was het sein voor UAE en Quick-Step Alpha Vinyl om te beginnen aan een serieuze achtervolging. Op zeven kilometer voor de finish was hun opzet geslaagd en gaven Barthe, Fouche en Hulgaard zich als laatste over. Hierdoor raasde een volledig peloton door de straten van Schifflange.

In de finale liep de weg nog even omhoog. Luc Wirtgen en Dorion Godon konden een gaatje slaan waarvan de laatste het langste voor het peloton weg bleef. Het kostte het peloton bijzonder veel moeite om de Fransman terug te halen, waardoor de sprinttreintjes ontregeld waren.

Het kwam uiteindelijk wel tot de langverwachte massasprint. Daarin was Trentin de beste. Sénéchal ging als eerste aan, waarna de Italiaan direct na de bocht vlak voor de finish langszij kwam. Ballerini kreeg geen ruimte en moest genoegen nemen met plek drie.

Donderdag staat een lastigere etappe op het programma. De renners koersen van Rosport naar Diekirch over ruim 188 kilometer, met vooral in de finale twee lastige klimmetjes. Madouas verdedigt daarin een voorsprong van zeven seconden op Sjoerd Bax. Trentin klom op naar plek drie, op acht seconden.

