De vlucht van de dag bestond uit zes renners. Gil Gelders, Antonio Jesús Soto, Niklas Eg, Justin Wolf, Tom Sexton en Kasper Viberg Sogaard durfden het vandaag wel aan om een gokje te wagen. Het peloton liet echter al snel blijken dat er weinig hoop was voor het zestal. Het tijdsverschil liep op tot enkele minuten, maar werd al vroegtijdig gecontroleerd teruggebracht. Met nog 40 kilometer te gaan schommelde de voorsprong al rond de minuut.

Slotklim

Op de voorlaatste klim van de dag, met nog elf kilometer te gaan, kwam er een eind aan de droom van de vluchters. Het tempo van het peloton lag op de steile stroken van de Côte de Stafelter aanzienlijk hoger. Zo hoog zelfs dat geen van de favorieten zelf durfde te versnellen. Aan de achterkant van het peloton stond de deur wel open.

Madouas

Quick-Step Alpha Vinyl nam ondanks de kleine ploeg, de Belgische equipe staat met slechts vijf renners op de startlijst, de leiding in de finale voor kopman Florian Sénéchal. Het was echter Kevin Geniets van Groupama-FDJ die als eerste versnelde op de laatste klim van de dag. Het hoge tempo van de Luxemburger rookte de laatste paar aanwezige knechten op. Toen hij werd teruggepakt door de achtervolgers ging ploegmaat Valentin Madouas er vandoor. Geen van de renners had hier nog een reactie op en met de afvlakkende laatste kilometer was de race gelopen.

Top drie

De Fransman wint daarmee, na een solo van 1,8 kilometer, de eerste rit in de Ronde van Luxemburg. Sjoerd Bax van Alpecin-Deceuninck werd op drie seconden tweede en Clément Berthet van Ag2r Citroën op zeven seconden derde.

