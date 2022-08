Op het 11,8 kilometer lange parcours was Thymen Arensman de snelste. Met een tijd van 17 minuten en 40 seconden was Arensman 7 seconden sneller dan Magnus Sheffield en 8 seconden sneller dan Ethan Hayter. De laatstgenoemde neemt wel de leiding over in het algemeen klassement.

Ondanks dat dit de eerste profzege was van Arenmans reageerde hij koeltjes na afloop: "Ik had niet mijn allerbeste dag, maar het was genoeg voor de overwinning. Het enige wat ik vandaag nog nodig had, waren goede benen."

Ook bedankte Arenmans uitgebreid zijn ploeg: "De voorbereiding van het team was echt perfect. Deze overwinning is alleen maar mogelijk dankzij de investeringen die de ploeg heeft gedaan op tijdritgebied. Ik wel het team dan ook bedanken. We kunnen allemaal trots zijn op deze prestatie."

Het is nog niet officieel bevestigd, maar het lijkt er sterk op dat Arensman na dit seizoen vertrekt naar de Ineos - Grenadiers.

