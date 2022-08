Arensman was in zijn carrière al een aantal keer dichtbij winst. Zo verraste hij vorig jaar in de Ronde van Spanje vriend en vijand door derde te worden in de afsluitende tijdrit naar Santiago de Compostela. Deze Giro eindigde hij twee keer op de tweede plek, waaronder in de laatste tijdrit.

Nu wel raak

Ditmaal viel het eindelijk wel de goede kant op voor de man uit de Betuwe. In de 11,8 kilometerlange tijdrit waarin veel geklommen moest worden, dook hij onder de tot dan toe snelste tijd van Magnus Sheffield.

Omdat na hem nog 23 mannen moesten starten, duurde het lang voordat hij kon juichen. Van de mannen na hem kwam Ethan Hayter nog het meest dichtbij. De Brit eindigde acht seconden achter Arensman op de derde plek. Hayter nam door zijn goede tijdrit de leiderstrui over van Sergio Higuita.

Nadat klassementsleider Higuita binnen was, kon Arensman juichen. Arensman staat met nog een etappe te gaan op elf seconden achterstand op Hayter.

