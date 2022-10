Het was wachten tot de laatste klim van de dag. Movistar reed op kop van het peloton. Het was duidelijk dat vandaag de dag van Annemiek van Vleuten moest worden. De wereldkampioene is vandaag 40 jaar oud geworden en een overwinning zou dus het ideale verjaardagscadeau zijn.

Demi Vollering was de eerste kanshebster die in de problemen raakte. Gisteren zat ze nog dichtbij een zege met haar derde plaats, maar de slotklim van de dag bleek toch te zwaar voor de renster van SD Worx. Ondanks dat Moolman-Pasio als enige overbleef van diezelfde SD Worx ploeg was ze niet bang om het tempo hoog te houden. Stuk voor stuk moesten de rensters het hoofd buigen. De vier sterkste rensters bleven over. Van Vleuten, Lippert, Stiasny en Moolman-Pasio waren duidelijk de sterksten van de dag.

Ad

Ronde van Romandië Ronde van Romandië | Moolman-Pasio sterkste in tweedstrijd met Van Vleuten EEN UUR GELEDEN

De sterkste

Toen Moolman-Pasio nog een keer versnelde was het enkel Van Vleuten die nog kon volgen. Lippert en Stiasny moesten het tweetal laten gaan. Aanval na aanval volgde van de twee rensters op kop van de koers. Met nog twee kilometer te gaan was het de Zuid-Afrikaanse die de beslissende versnelling plaatste. Met een voorsprong van 26 seconden op Van Vleuten kwam ze over de finish.

Klassement

In het algemeen klassement neemt Moolman-Pasio ook de leiderstrui over. Van Vleuten gaat met een achterstand van dertig seconden de laatste etappe in.

WAAR KIJK JE?

Ook de Ronde van Romandië voor vrouwen volg je live op Eurosport. Kijk je liever zonder reclame, stream de koers dan via discovery+.

Wielrennen Wielrennen | Top 5 zeges Philippe Gilbert - Belgische veelwinnaar gaat met pensioen 4 UUR GELEDEN