Een kopgroep van vijf kreeg al snel de ruimte van het peloton. Julius Johansen, Thomas Champion, Antoine Debons, Valere Thibaud en de Nederlander Tim Naberman kregen maximaal drie minuten voorsprong. Meer marge gunde INEOS Grenadiers de kopgroep niet. De Britse formatie reed in dienst van klassementsleider Hayter, die opvallend een groot deel van de etappe in het laatste wiel van het peloton zat.

Champion en Debons bleken de sterkste van de vijf en bleven samen langer vooruit. Op 29 kilometer van de meet rekende het peloton ook dit tweetal in.

Ad

Valpartij

Ronde van Romandië Ronde van Romandië | Dylan Teuns pakt de winst na sensationale strijd met Rohan Dennis EEN UUR GELEDEN

Er ontstond een nerveuze finale waarin meerdere ploegen voorin probeerden te komen. Het leidde tot een massale valpartij, zo'n 14 kilometer voor de finish. Ook Hayter lag op de grond, waardoor hij niet alleen zijn kansen op de etappewinst, maar ook de leiderstrui verspeelde. Ander slachtoffers waren onder anderen Ion Izzagirre, Rigoberto Uran en Sergio Higuita.

Door de valpartij ging slechts een klein peloton op weg naar de laatste kilometer met de venijnige klim in Romont. Rémi Cavagna probeerde nog de sprint te ontlopen, maar kon niet voorop blijven.

Sprint

Bergop bleek Teuns, net als in de Waalse Pijl, over de meeste explosiviteit te beschikken. Dennis was vroeg de sprint aangegaan, sloeg een groot gat en leek op weg naar de winst. De Belg bleek echter nog wat over te hebben, terwijl Dennis stilviel. Vlak voor de finish besliste Teuns toch nog de strijd in zijn voordeel. Marc Hirschi was 'the best of the rest' en finishte op twee seconden achterstand als derde.

Dennis heeft na de eerste etappe wel de leiderstrui in zijn bezit. De renner van Jumbo-Visma verdedigt donderdag een voorsprong van zestien seconden op Felix Großschartner en Geraint Thomas.

WAAR KIJK JE?

Het volledige voorjaar, alle klassiekers en grote rondes zijn live te zien op Eurosport of reclamevrij te streamen via discovery+

Wielrennen Wielrennen | Sonny Colbrelli mag weer op de fiets, maar rentree is nog ver weg 3 UUR GELEDEN