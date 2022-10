De Cubaanse sprinter van Movistar kon in de finale rekenen op de steun van Annemiek van Vleuten, die voor het eerst in haar regenboogtrui acte de presence gaf. De Nederlandse smoorde enkele gevaarlijke uitvallen in de kiem.

De aanvallen volgden elkaar snel op in deze etappe van iets meer dan 130 kilometer van en naar Lausanne, maar geen van de uitvallen kreeg echt de ruimte.

OPPERMACHTIG

In de laatste kilometers leek een vijftal te profiteren van een verraderlijk stuk omhoog, maar ook Ashleigh Moolman-Pasio (SD Worx), Juliette Labous (Team DSM), Victorie Guilman (FDJ), Soraya Paladin (SRAM Racing) en Ane Santesteban Gonzalez BikeExchange) werden in het zicht van de haven teruggepakt.

Vervolgens bracht Team DSM hun sprinter Liane Lippert, maar de Duitse was kansloos op de versnelling van Sierra, maar pakt wel belangrijke bonificatieseconden. Datzelfde geldt voor Demi Vollering, die derde werd.

