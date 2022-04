In de vierde etappe van de Ronde van Romandië lag zowel de start als de finish in Valbroye. Daardoor stond ook de beklimming van de Dompierre tweemaal op het programma. Op de slotklim van de Sédeilles moest het verschil gemaakt worden om een massasprint te voorkomen.

VROEGE VLUCHT

De vlucht van de dag werd laat gevormd, maar bestond misschien daardoor wel uit aansprekende namen: Remy Cavagna (Quick-Step Alpha Vinyl), Nans Peters (AG2R-Citroën) en Krists Neilands (Israel-Premier Tech). Even reden Cavagna en Neilands virtueel voorbij klassementsleider Rohan Dennis.

Dat lieten zijn ploeggenoten van Jumbo-Visma echter niet over hun kant gaan en nog voor de finale daadwerkelijk moest losbarsten werden de drie leiders op 20 kilometer voor de meet ingelopen.

LATE UITVALSPOGINGEN

Op de beklimming van de Sédeilles moest het dan gebeuren, maar deze slotklim bleek niet zwaar genoeg om echt een gat te slaan. Alle aanvallers hadden al snel meer dan een handvol renners op hun achterwiel.

Het meest kansrijk waren pogingen van Carlos Verona (Movistar) en Marc Hirschi (UAE Team Emirates), de Zwitser wilde optimaal profiteren van zijn goede daalcapaciteiten door vlak voor de top op avontuur te gaan, maar ook zij werden rap bijgehaald.

BEVIN

Rein Taaramäe leek heel even te profiteren van de wapenstilstand in de afdaling, maar het peloton rook de stal en kwam richting finish stevig op stoom onder leiding van INEOS-Grenadiers dat Ethan Hayter naar een derde overwinning in deze ronde wilde loodsen.

Maar het liep anders. Patrick Bevin kwam als snelste uit de laatste bocht vlak voor de meet en gaf nooit meer af. Met een ruime fietslengte voorsprong op Hayter kwam hij als eerste aan. Rohan Dennis eindigde dankzij zijn goede positioneren nog als derde in de sprint.

